Foggia acerta a contratação de Ravasio para o ataque

Faltam poucas horas para o fim da janela de transferências de verão, e o Foggia acertou dois dos objetivos que a delegação do Foggia presente em Milão tinha em mente definir: foram fechadas as contratações de Mario Ravasio, centroavante, nascido em 1998, vindo do Arezzo por empréstimo com opção de compra, e do meio-campista Federico Zuccon, 23 anos, em definitivo da Atalanta U23.





São dois perfis de qualidade para a categoria, que reforçam ainda mais o grupo à disposição de Gaetano Auteri. Ravasio sempre foi o principal alvo do Foggia para o setor ofensivo, pedido expressamente pelo técnico siciliano, que o havia incluído na lista de preferências. Zuccon representa um elemento de ordem no meio-campo, capaz de atuar tanto como meia quanto como volante. Capítulo Noè Clergè. O francês, de 22 anos, ponta de ataque, segundo atacante, pode ser incluído no elenco dos vinte e três que completarão o grupo.