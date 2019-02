Fluminese e Vasco encaram o primeiro grande teste do ano

Clássico deste sábado vale a disputa pelo primeiro lugar da chave

Vasco e Fluminense vêm superando a forte desconfiança de seus respectivos torcedores neste início de temporada. Prova disso é que as duas equipes chegam para o primeiro grande desafio de 2019, o Clássico dos Gigantes, neste sábado (2), às 19h, no Mané Garrincha, em Brasília, em situações bastante confortáveis na Taça Guanabara.

Único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca, o Vasco lidera o Grupo B e já está classificado para as semifinais. Em segundo, com 10 pontos, o Fluminense ainda não está matematicamente classificado, mas só um desastre faria o time perder a vaga. Além de perder o clássico, o Volta Redonda teria que tirar um saldo de dez gols de diferença.

Assim, o clássico deste sábado valerá o primeiro lugar da chave (o Cruz-Maltino joga pelo empate) e a vantagem do empate nas semifinais do turno.



(Foto: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama)

Para o duelo desta noite, Alberto Valentim deverá ter força quase máxima em campo para tentar confirmar a liderança e manter os 100% de aproveitamento. Nas duas primeiras rodadas, porém, o Gigante da Colina conseguiu vencer mesmo com o comandante mesclando o time por causa de desgaste físico.

O treinador, inclusive, ainda não colocou em campo seu principal jogador na última temporada, o atacante Maxi López. Relacionado pela primeira vez no ano, ele ficará no banco neste sábado, assim como o meia Bruno César, que estreou no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa-RJ.



(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

O Fluminense, por sua vez, vem chamando a atenção pelo padrão de jogo característico de Fernando Diniz estar dando certo e pelo fato de a equipe ter o ataque mais positivo do Carioca, com 12 gols (média de três por jogo), quatro a mais que Vasco e Flamengo que aparecem em segundo no ranking.

Para o confronto contra o arquirrival, Diniz deve escalar força máxima mesmo com a estreia na Copa do Brasil na próxima terça-feira no Piauí. Recuperado de desgaste físico, o atacante Yony González deve começar como titular.