Fluminense x The Strongest ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), no Maracanã; veja como acompanhar na internet

O Fluminense recebe o The Strongest na noite desta terça-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+, no streaming.

Embalado com quatro vitórias consecutivas na temporada, o Fluminense volta as atenções para a disputa da Libertadores de 2023. Na rodada de estreia, o Tricolor venceu o Sporting Cristal por 3 a 1, e agora o segundo triunfo para se manter na liderança do Grupo D. No momento, divide a ponta com o rival The Strongest, que venceu o River Plate por 3 a 1.

Mesmo com o Fluminense em um bom momento, o técnico Rescalvo ressaltou sua invencibilidade no comando da equipe, com nove jogos, sete vitórias e dois empates. Além disso, transferiu a pressão para o Fluminense no Grupo D da Libertadores.

"Desde 8 de dezembro, quando chegamos à Bolívia, ainda não perdemos nenhum jogo oficial. Isso significa que a equipe está crescendo em todos os aspectos, sobretudo na parte mental. O time está se dando conta que pode competir em qualquer circunstância e contra qualquer rival, e isso é muito importante para dar um passo adiante. A vitória sobre o River nos dá muito ânimo para a pressão desse jogo. A pressão temos que jogar para o rival, é quem tem a pressão de se classificar. Nós estamos aí como uma pedra no sapato, tentando ser um incômodo para todos. E buscar o objetivo, pois estamos convencidos de que se mostrarmos o mesmo nível contra o River Plate faremos uma boa fase de grupos e podemos nos classificar", apontou.

Com mais de 42 mil ingressos vendidos, a torcida tricolor está ansiosa para a grande festa no Maracanã. Após 15 anos de espera, o clube volta ao estádio para disputar uma partida da Libertadores. A última vez foi a final em 2008, quando foi derrotado pela LDU de Quito nos pênaltis por 4 a 2.

Vale destacar que o Fluminense já disputou 19 jogos do torneio no Maracanã. Foram 10 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Aproveitamento de 61.4%.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (David Braz) e Marcelo; Alexsander, André e Ganso (Lima); Jhon Arias, Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz.

The Strongest: Viscarra; Jusino, Roca, Castillo, Arrascaita, Ortega, Quiroga, Ursino, Chura, Isnaldo, Triverio.

Desfalques

Fluminense

Alan, Martinelli, Marrony e Jorge seguem como desfalques.

The Strongest

Sem desfalques certos.

Quando é?