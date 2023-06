Fluminense x RB Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (4), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fluminense recebe o RB Bragantino na tarde deste domingo (4), a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Juiz de Fora), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view, com narração de Gustavo Villani e comentários de Júnior e Roger Flores.

Eliminado da Copa do Brasil para o Flamengo, o Fluminense volta a sua atenção para a disputa do Brasileirão em busca da recuperação. O Tricolor, que briga para entrar no G-4, soma 13 pontos, e está há cinco jogos sem vencer, com um empate e quatro derrotas seguidas na temporada.

Do outro lado, o RB Bragantino está invicto há sete jogos na temporada (quatro empates e três vitórias) e ocupa uma posição intermediária na tabela do Brasileirão, com 13 pontos e um aproveitamento de 54%.

Após o confronto contra o Tricolor, o RB Bragantino terá o Estudiantes como próximo desafio na quarta-feira (7), pela quinta rodada da Copa Sul-Americana, enquanto o Fluminense enfrentará o River Plate, na Argentina, pela Libertadores.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 17 jogos disputados entre as equipes, foram seis vitórias do Fluminense, contra cinco do RB Bragantino, além de cinco empates. No último confronto válido pelo Campeonato Brasileiro de 2022, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga (Marcelo); André, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

RB Bragantino: Cleiton; José Hurtado, Leonardo Realpe, Luan Patrick, Capixaba, Evangelista, Fernandes, Helinho, Eric Ramires, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Fluminense

Alexsander e Keno seguem no departamento médico.

RB Bragantino

Bruninho, Luan Cândido, Léo Ortiz, Lucas Cunha, Natan, Raul, Nacho Laquintana e Talisson seguem machucados.

Quando é?