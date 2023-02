Fluminense tem opção de compra de US$ 2 milhões em empréstimo de Gabriel Pirani

Pedido de Fernando Diniz nas Laranjeiras, meia-atacante de 20 anos tem contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2025

O Fluminense acertou a contratação de Gabriel Pirani, do Santos, por empréstimo até dezembro de 2023. O contrato estabelece uma opção de compra avaliada em US$ 2 milhões (R$ 10,41 milhões na cotação atual), como soube a GOAL.

O valor deve ser pago de forma parcelada, de acordo com a minuta contratual. O Tricolor carioca, se tiver interesse na aquisição em definitivo, terá dois anos para pagar o montante ao Peixe.

Gabriel Pirani chega às Laranjeiras por indicação do técnico Fernando Diniz. Ele já havia trabalhado com o meio-campista de 20 anos na Vila Belmiro entre maio e setembro de 2021.

O meia-atacante é esperado no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (27). O jogador fará exames médicos para assinar contrato com o Fluminense. Ele ficará no clube ao menos até o fim de 2023.

Gabriel Pirani tem contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2025. O meio-campista renovou o vínculo com o clube pela última vez em maio de 2021. Nesta temporada, ele foi utilizado pelo técnico Odair Hellmann em duas oportunidades, somando 25 minutos em campo. O atleta não fez gols ou deu assistências no período.