Fluminense x Olimpia: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa Libertadores

No Maracanã, o Tricolor briga por uma vaga nas semifinais; veja como acompanhar na TV e na internet

Brigando por uma vaga na semifinal da Copa Libertadores, o Fluminense recebe o Olimpia na noite desta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com a vitória sobre o América-MG por 3 a 1 no Brasileirão, o Fluminense volta as atenções para a disputa do mata-mata da Libertadores. O Tricolor garantiu a classificação para as quartas de final após eliminar o Argentinos Juniors por 3 a 1 no placar agregado. Na primeira fase, terminou na liderança do Grupo D, com 10 pontos. Até aqui, foram quatro vitórias, três empates e duas derrotas no torneio.

Sem contar com Marcelo, expulso no lance com Luciano Sánchez, o técnico Fernando Diniz optará pela entrada de Diogo Barbosa no time titular. Vale lembrar que as equipes se enfrentaram na Pré-Libertadores de 2022. Na ocasião, o Olimpia venceu nos pênaltis por 4 a 1.

Mais artigos abaixo

"Temos que ter comprometimento, compromisso responsabilidade. Neste ano, a gente contratou varias peças que fazem parte do nosso processo, da nossa evolução. Aprendemos com o ano passado que estamos melhores como equipe, grupo e família. Estamos no caminho certo para continuar fazendo coisas importantes", afirmou Cano.

Do outro lado, o Olimpia surpreendeu ao eliminar o Flamengo, atual campeão da Libertadores, nas oitavas de final. Já na primeira fase, terminou na liderança do Grupo H, com 14 pontos, quatro a mais que o Atlético Nacional, segundo colocado.

A volta está marcada para o dia 31, no Defensores del Chaco, no Paraguai. Quem avançar enfrentará nas semifinais o vencedor do confronto entre Internacional x Bolívar. Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, o Colorado terá a vantagem do empate.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Lima e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Olimpia: Espínola; Alejandro Silva, Romaña, Gamarra e Zabala; Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardozo e Iván Torres; Walter González e Hugo Fernández. Técnico: Francisco Arce.

Desfalques

Fluminense

Marcelo, suspenso, está fora.

Olimpia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?