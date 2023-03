Fluminense x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (21), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como como acompanhar na TV

Fluminense e Internacional se enfrentam na noite desta terça-feira (21), a partir das 20h (de Brasília), no Luso-Brasileiro, pela quarta rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Com dois empates e uma derrota no Brasileirão sub-20, o Fluminense volta a campo pressionado pela primeira vitória no torneio. No momento, aparece em nono, com apenas dois pontos, enquanto o Internacional, em quinto, com cinco, vem de vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 1, após dois empates consecutivos.

Prováveis escalações

Fluminense sub-20: Cayo Fellipe; Erick, Kayky Almeida, Joilson e Jefté; Justen, Freitas e Arthur; João Lourenço, João Neto e Abner Vinicius.

Internacional sub-20: João Vitor; Allan Aniz, Samuel, Felipe e Rangel; Lukayan, Gustavo Prado, Lipe e Matteo; Johnatan Kauan e Lucca. Técnico: João Miguel.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?