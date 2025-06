Fluminense x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Equipes querem ingressar no G8 do Brasileirão feminino; veja quem transmite o jogo

Fluminense e Grêmio entram em campo nesta sexta-feira (6), às 20h (horário de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. As equipes se enfrentam no Estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo do Sportv, disponível na TV fechada e nos streamings via Prime Video e Globoplay (clique aqui e confira a programação diária).

As Guerreiras do Fluzão precisam voltar a vencer após sete rodadas sem triunfos no Brasileirão. Em seu último compromisso, no dia 21 de maio, o Flu empatou por 2 a 2 com o RB Bragantino, ao sofrer o gol de empate no segundo tempo após estar à frente no placar. O clube carioca ocupa a 11ª colocação, com 14 pontos em 12 jogos, e uma vitória pode colocá-lo no G8, zona de classificação para as quartas de final.

Em situação semelhante, as Mosqueteiras estão uma posição à frente do Flu na tabela, em décimo lugar, com 15 pontos até aqui. Por outro lado, as gaúchas vêm de quatro jogos de invencibilidade, tendo goleado o Instituto 3B por 4 a 0 na última rodada e empatado com Bragantino e Sport anteriormente, além de uma vitória por 3 a 1 sobre o Juventude. Ainda restam três rodadas para os clubes seguirem na briga por uma vaga no mata-mata.

No Brasileirão Feminino do ano passado, as equipes se enfrentaram em Eldorado do Sul, e o Grêmio saiu vitorioso por 3 a 2.

Prováveis escalações

Fluminense: Cláudia; Karina, Gislaine, Yasmin e Nath Rodrigues; Kamilla, Xerife, Lurdinha e Verônica; Lelê e Raquel Fernandes. Técnica: Hoffmann Túlio.

Grêmio: Letícia Rodrigues; Mónica Ramos, Tayla, Karol Arcanjo; Dani Barão, Raíssa Bahia, Montoya, Camila Pini e Shashá; Giovaninha e Gisele. Técnica: Gisele Ramos.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?