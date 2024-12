Fluminense x Goiás: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (25), no Raulino de Oliveira; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Goiás se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view, (veja a programação completa aqui).

Na preparação para a final da Copa Libertadores, o Fluminense busca recuperar a moral e reencontrar o caminho da vitória. Sem vencer há quatro rodadas no Brasileirão, com três derrotas e um empate, o Tricolor volta a campo pressionado. No momento, ocupa o meio da tabela, com 42 pontos e um aproveitamento de 50%.

Do outro lado, o Goiás, lutando contra o rebaixamento, chega embalado com uma vitória sobre o São Paulo por 2 a 0 e um empate com o Cuiabá por 1 a 1.

Mais artigos abaixo

Em 61 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma 27 vitórias, contra 19 do Goiás, além de 15 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo, Marcelo, André, Martinelli, Ganso, Keno, Jhon Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Everton Morelli, Willian Oliveira; Allano, Guilherme Marques e Palacios; João Magno. Técnico: Armando Evangelista.

Desfalques

Fluminense

Nino e Jorge são desfalques.

Goiás

Lucas Halter está no departamento médico.

Quando é?