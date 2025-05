Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão feminino 2025

Fla-Flu abre a rodada deste final de semana no Brasileirão feminino; veja que canal transmite o jogo

Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 21h (horário de Brasília), pela 11ª rodada do Brasileirão feminino de 2025. O jogo será no Estádio de Moça Bonita, no bairro de Bangu, com transmissão ao vivo do Sportv, disponível na TV fechada e nos streamings do Prime Video e do Globoplay (clique aqui e confira a programação diária dos jogos).

O Flu, que não vence há quatro rodadas, vem de um empate por 0 a 0 com o São Paulo, em um duelo no qual teve uma jogadora a mais em campo desde os 25 minutos do primeiro tempo. A última vitória do time comandado por Hoffmann Túlio foi contra o Sport, por 2 a 0, na Ilha do Retiro, pela sexta rodada. Atualmente em décimo lugar, o Tricolor pode chegar até a sétima colocação em caso de triunfo.

Do outro lado, o Rubro-Negro goleou o Real Brasília por 4 a 0 no último sábado (10) e, diante do rival, tentará manter a sequência invicta de quatro jogos. A última derrota da equipe foi para o RB Bragantino, por 2 a 0, também na sexta rodada. Ocupando a sexta colocação, o Flamengo pode alcançar o quarto lugar da tabela, dependendo de uma combinação favorável de resultados.

O Fla-Flu já foi disputado outras duas vezes no futebol feminino em 2025. Pela Copa Rio, as equipes empataram por 2 a 2 no jogo de ida, na Gávea, e, na volta, em Moça Bonita, as rubro-negras venceram por 2 a 1 e ficaram com o título da competição.

Prováveis escalações

Fluminense: Claudia; Nath Rodrigues, Gislaine, Yasmin e Bruna Cotrim; Karina, Lurdinha e Paloma; Torre Palomar, Raquel Fernandes e Chú Santos. Técnico: Hoffmann Túlio.

Flamengo: Vivi; Monalisa Belém, Núbia, Agustina Barroso e Chai; Juliana Ferreira, Djeni e Fernandinha; Mariana Fernandes, Gláucia e Cristiane. Técnica: Rosana Augusto.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?