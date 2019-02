Fluminense fará cobertura do Fla-Flu em preto e branco

Clube usará as redes sociais para passar as informações ao vivo do jogo

Flamengo e Fluminense fazem o clássico da semifinal da Taça Guanabara nessa quinta-feira (14), às 20h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã. O jogo será seis dias depois do incêndio que matou 10 jovens da base do Flamengo. Por isso, em respeito às vítimas, o Tricolor usará uma identidade visual diferente em suas redes sociais. Todas as informações da partida usarão artes em preto e branco como forma de homenagem.

No último dia 8, uma tragédia acabou com os sonhos de 10 atletas da base do @Flamengo e tirou as cores do clássico. Fazer a cobertura do jogo em preto e branco é uma homenagem e uma forma de demonstrar solidariedade e respeito aos jovens e suas famílias.



Nunca será só futebol. pic.twitter.com/LKu8BGfNK5

— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 14 de fevereiro de 2019

"No último dia 8, uma tragédia acabou com os sonhos de 10 atletas da base do Flamengo e tirou as cores do clássico. Fazer a cobertura do jogo em preto e branco é uma homenagem e uma forma de demonstrar solidariedade e respeito aos jovens e suas famílias", escreveu o clube em seu Twitter oficial.

A partida deve trazer um peso emocional muito grande às duas equipes. Será o primeiro jogo das duas equipes Flamengo após a tragédia que mobilizou grande parte das torcidas dos quatro grandes do Rio de Janeiro.