Fluminense: “Esse é o futebol que a gente quer”, diz Ganso após estreia

Na estreia de seu principal reforço, o Tricolor venceu o Bangu por 2 a 0 nesta sexta-feira

O Fluminense bateu o Bangu por 2 a 0, nesta sexta-feira (22), na primeira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Digão e Caio Henrique fizeram os gols, mas a partida teve como grande atrativo a estreia de Paulo Henrique Ganso com a camisa tricolor.

Grande contratação da equipe para a temporada, o meio-campista teve não jogava oficialmente há cerca de dois meses e mostrou bastante movimentação especialmente no primeiro tempo. Após o jogo, o camisa 10 comemorou a estreia e disse que o primeiro objetivo era começar a entrar em forma.

VENCE O FLUMINENSE! #SEXTOU! Com gols de Digão e Caio Henrique, Tricolor derrota o Bangu por 2 a 0 e estreia com triunfo na Taça Rio. #Gansou pic.twitter.com/RYwExtVTlj — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 23 de fevereiro de 2019

"Eu me senti super bem", disse para o SporTV. "É um jogo onde era para eu me condicionar fisicamente, foi o que eu fiz na partida. A gente vai evoluindo", afirmou, sem deixar de elogiar o futebol de posse de bola na equipe treinada por Fernando Diniz.

"Cada vez mais, a marcação tá muito mais forte", avaliou sobre o futebol brasileiro. "As equipes estão jogando com qualidade. Esse é o futebol que a gente quer ver, com toque de bolas e gols".

