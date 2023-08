Fluminense encaminha renovação contratual do goleiro Fábio

Goleiro de 42 anos já deu sinal positivo para os moldes apresentados pelo Tricolor carioca e deve assinar o novo contrato em breve

O Fluminense encaminhou a renovação contratual do goleiro Fábio, como soube a GOAL. Uma fonte diretamente ligada às tratativas disse à reportagem que o atleta já deu sinal positivo para os moldes apresentados pelo clube.

As bases salariais e o tempo do novo contrato do veterano ainda são mantidos em sigilo, mas é possível que ele siga nas Laranjeiras por mais duas temporadas — até dezembro de 2025. A situação deve ter um desfecho nos próximos dias.

O desejo de manutenção do atleta é mútuo, mas as conversas para a renovação contratual partiram do Fluminense. O presidente Mário Bittencourt deixou clara a intenção de segurá-lo no elenco comandado por Fernando Diniz. Há também aval do técnico para a permanência do jogador.

Mais artigos abaixo

Aos 42 anos, Fábio chegou ao Fluminense em janeiro do ano passado e, após uma temporada convincente, renovou o contrato até o fim de 2023. A cúpula já havia iniciado conversas para renovar o compromisso do atleta e mantê-lo por ao menos mais um ano nas Laranjeiras.

Na atual temporada, o goleiro disputou 43 partidas pelo Fluminense, somando 3.835 minutos em campo. No período, ele ficou 19 partidas sem ter a rede balançada. O veterano ainda sofreu 34 gols.