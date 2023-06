Fluminense descarta empréstimo, mas aceita venda de John Kennedy

Coritiba cogitou contratá-lo por empréstimo, mas o Flu só aceita negociá-lo em definitivo no mercado da bola

O Fluminense avalia a possibilidade de negociação de John Kennedy no mercado da bola, como soube a GOAL. O clube precisa fazer caixa com venda de atletas e acredita que o atacante de 21 anos é uma boa alternativa para encher os cofres nesta janela de transferências.

A diretoria descarta qualquer possibilidade de liberá-lo por empréstimo — inclusive, recusou uma proposta nestes moldes —, mesmo que o jovem não esteja entre as escolhas frequentes do técnico Fernando Diniz.

O Coritiba apresentou uma proposta para contratar o centroavante por empréstimo. No entanto, o Tricolor carioca nem sequer cogitou abrir conversas. A diretoria só está disposta a dialogar sobre o caso se houve uma oferta interessante vinda do exterior.

Em fevereiro deste ano, o Chicago Fire, dos Estados Unidos, ofereceu US$ 3 milhões (R$ 15,6 milhões à época) pela contratação do atleta. Detentor de 60% dos direitos econômicos do jogador, o clube se recusou a liberá-lo na ocasião. Os outros 40% de John Kennedy pertencem ao Social, do interior de Minas Gerais.

O São Paulo também avaliou a possibilidade de investimento no atacante de 21 anos, especialmente pela participação do atleta no Paulistão, com as cores da Ferroviária. No entanto, não foi enviada uma proposta.

John Kennedy tem contrato com o Fluminense até 31 de dezembro de 2025. Na atual temporada, desde que voltou às Laranjeiras, disputou 16 partidas, somando 584 minutos em campo. No período, marcou três gols e se responsabilizou por duas assistências. Ele foi titular do time de Fernando Diniz em quatro oportunidades apenas.