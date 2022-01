O goleiro Fábio está muito próximo de ser o novo reforço do Fluminense. O ex-Cruzeiro é aguardado no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (20), para realizar exames médicos e ser anunciado.

Abel Braga foi fundamental para que Fábio, que estava encaminhado com o América-MG, optasse pelo Tricolor Carioca. O goleiro de 41 anos vai assinar um contrato de um ano com opção de renovar por mais um.

Um dos motivos para o Fluminense investir em Fábio, segundo soube a GOAL, foi a oportunidade de ter no plantel um jogador experiente na posição. Além do ex-Cruzeiro, o Tricolor agora conta com Gustavo Ramalho, Muriel, Pedro Rangel e Marcos Felipe.

Fábio será o sétimo reforço do Fluminense que já contratou até o momento Felipe Melo, David Duarte, Willian Bigode, Cristiano, Pineida, Nathan e Gérman Cano.

A informação do interesse do Fluminense em Fábio foi trazida primeiramente pelo canal "Raiz Tricolor" e confimada pela GOAL.