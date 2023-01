Fluminense-PI x CSA ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Times entram em campo neste sábado (21), em Teresina; veja como acompanhar na internet

Em Teresina, Fluminense-PI e CSA se enfrentam na tarde deste sábado (21), às 15h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão do Canal Nosso Futebol, que exibirá todos os 72 jogos do torneio regional em canais exclusivos denominados 'Nosso Futebol Copa do Nordeste'.

O Fluminense-PI fez do campeonato estadual sua preparação para a estreia na Copa do Nordeste, na qual foi inserido no grupo A. Vai concorrer por uma vaga nas quartas de final com Atlético de Alagoinhas, CRB, Ferroviário, Fortaleza, Sampaio Corrêa, Sport e Vitória. Fez três partidas até agora em 2023: duas vitórias e um empate.

Sem vaga assegurada na fase de grupos da Copa do Nordeste, o CSA teve que suar no torneio qualificatório para não ficar fora da disputa. Nas semifinais, superou o Potiguar. E no duelo decisivo contra o América-RN, também em Coruripe, foi ainda mais duro. Houve empate sem gols no tempo regulamentar. A vaga na Lampions League foi obtida apenas na disputa por pênaltis. O time alagoano venceu por 5 a 4 após 14 cobranças.

Prováveis escalações

Escalação do provável CSA: Paulo Ricardo; Everton Silva, Thales, Tito (Xandão) e Gabriel Oliveira (Pará); Bruno Matias, Guilherme Rend, Tomás Bastos e Geovane; Ruan e Kaio Nunes.

Escalação do provável Fluminense-PI: Jeferson; Carlos Henrique (Gean), Lucão, Weverton e Rômulo; Maurício (Ribeiro), Pio e Bismarck; Dênis, Mateus Ramos e Augusto.

Desfalques

CSA

Sem desfalques confirmados.

Fluminense-PI

Não há desfalques confirmados.

Quando é?