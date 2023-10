Fluminense x Corinthians: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view, (veja a programação completa aqui).

Finalista da Copa Libertadores, o Fluminense entra em campo pressionado no Brasileirão. Sem vencer há duas rodadas, o Tricolor ocupa a oitava posição, com 41 pontos e um aproveitamento de 52%.

Do outro lado, o Corinthians busca a primeira vitória sob o comando do técnico Mano Menezes. Com 31 pontos, o Timão está a quatro da zona de rebaixamento.

Mais artigos abaixo

Em 104 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 38 vitórias, contra 35 do Fluminense, além de 31 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Timão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; André (Martinelli), Alexsander e Ganso; Keno, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Corinthians: Cássio, Fagner, Bruno Méndez (Caetano), Gil e Fábio Santos; Maycon, Fausto Vera e Renato Augusto; Rojas (Gustavo Mosquito), Romero e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

Desfalques

Fluminense

John Kennedy, gripado, David Braz, Nino e Jorge, machucados, são desfalques.

Corinthians

Suspenso, Lucas Veríssimo está fora. Matheus Donelli e Guilherme Biro, com a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos, estão fora.

Quando é?