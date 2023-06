Fluminense x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (21), no Raulino de Oliveira; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (21), a partir das 21h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Tocantins, Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Na TV Globo, o jogo será narrado por Gustavo Villani com os comentários de Junior e Fábio Junior. Já no Premiere, Daniel Pereira estará ao lado dos comentaristas Grafite e Paulo César Vasconcellos.

Quinto colocado no Brasileirão, com 17 pontos, o Fluminense vem de empate com o Goiás por 2 a 2 na última rodada. Para o confronto, o técnico Fernando Diniz trata como dúvida a presença de André, que defende a seleção brasileira, mas Marcelo, recuperado de uma lesão na panturrilha, é cotado para iniciar entre os titulares.

Do outro lado, o Atlético-MG, em quarto lugar, com 18 pontos, empatou com o RB Bragantino por 1 a 1, e deve ser comandado pelo interino Lucas Gonçalves. Felipão, que saiu da direção de futebol do Athletico-PR, foi anunciado como técnico do Galo, mas deve estrear apenas contra o Fortaleza, no próximo sábado (24)

Em 75 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 32 vitórias, contra 20 do Fluminense, além de 23 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, o Galo saiu vitorioso com um placar de 2 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino (Manoel), Felipe Melo e Marcelo; Thiago Santos (André), Martinelli, Ganso e Lima; Keno (Lelê) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Lemos, Jemerson e Rubens (Arana); Battaglia e Edenilson; Pávon, Zaracho e Paulinho; Hulk. Técnico: Lucas Gonçalves (interino).

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Maurício Lemos foi convocado pelo Uruguai, enquanto Allan e Pedrinho estão no departamento médico.

Quando é?