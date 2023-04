Fluminense x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (25), pela oitava rodada do Brasileiro sub-20; veja como acompanhar na TV

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam na tarde desta terça-feira (25), no CT de Xerém, em Duque de Caxias, às 15h (de Brasília), pela oitava rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Sem vence há dois jogos no Campeonato Carioca sub-20, o Fluminense volta a atenção para a disputa do Brasileirão sub-20. Na oitava posição do torneio, com sete pontos, está a oito do líder Flamengo. Até aqui, soma uma vitória, quatro empates e duas derrotas.

Do outro lado, o Atlético-MG, em quarto lugar com 12 pontos, vem de vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0 na última rodada. No Campeonato Brasileiro sub-20, registra quatro vitórias e três derrotas. Aproveitamento de 57%.

Prováveis escalações

Fluminense sub-20: Cayo, Joilson, Kayky Almeida, Jefté, Justen, Gustavo Dohmann, Freitas, Arthur, Fabio, Abner Vinicius, João Neto.

Atlético-MG sub-20: Gabriel Átila, Kauan, Daniel Borges, Rômulo, Léo, Vitor Graziani, Alexandre, Vitinho, Yan Phillipe, Athyrson, Caio Maia.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Não há desfalques confirmados.

Quando é?