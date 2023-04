Fluminense x Athletico-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (22), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

O Fluminense recebe o Athletico-PR na tarde deste sábado (22), a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Embalado com cinco vitórias consecutivas em 2023, o Fluminense volta a sua atenção para a disputa do Brasileirão. Na rodada de estreia venceu o América-MG por 3 a 0. Para o confronto em casa, o técnico Fernando Diniz terá à disposição o lateral Marcelo, que sentiu desconforto na panturrilha durante a vitória sobre o The Strongest por 1 a 0.

"Ele não se machucou, só sentiu um certo um enrijecimento na panturrilha, e a gente achou conveniente tirá-lo para não ter lesão na frente, mas nada que preocupe", afirmou Diniz.

Do outro lado, o Athletico-PR vem de vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 1, pela Libertadores e agora busca sua segunda vitória no Brasileirão, tendo vencido o Goiás por 2 a 0 na primeira rodada. Em relação ao histórico de confrontos entre as equipes, foram disputados 57 jogos, com 26 vitórias para o Furacão, 21 para o Fluminense e 10 empates. No último confronto entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro de 2022, o time paranaense venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Alexsander; Jhon Arias, Ganso, Lima; Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Zé Ivaldo, Pedrinho; Erick, Fernandinho; David Terans, Christian, Rômulo; Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Não há desfalques confirmados.

Quando é?