Fluminense x América-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Tricolor busca reencontrar o caminho da vitória neste domingo (9); veja como acompanhar na TV

Com mais de 14 mil ingressos vendidos, o Fluminense recebe o América-MG neste domingo (9), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Pressionado com duas derrotas consecutivas, o Fluminense entra em campo pensando apenas nos três pontos para seguir brigando na parte de cima da tabela.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz terá os retornos de Manoel e Samuel Xavier, que cumpriram suspensão na derrota para o Atlético-GO por 3 a 2 na última rodada, enquanto Cristiano e Caio Paulista brigam por uma vaga na lateral esquerda. Do outro lado, o América-MG, derrotado pelo São Paulo por 2 a 1 na última rodada, está no meio da tabela com 42 pontos. Em 15 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma cinco vitórias, contra quatro do América-MG, além de seis empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, as equipes empataram sem gols.



Prováveis escalações

Escalação do provável FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista (Cristiano); André, Martinelli, Ganso e Nathan; Arias e Cano.

Escalação do provável AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Éder e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho e Alê; Everaldo, Matheusinho e Gonzalo Mastriani.

Desfalques

Fluminense

Luan Freitas e Matheus Ferraz, machucados, são desfalques.

América-MG

Aloisio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Emmanuel Martínez, Carlos Alberto e Raúl Cáceres, lesionados.

Quando é?

• Data: domingo, 9 de outubro de 2022

• Horário: 18h (de Brasília)

• Local: Maracanã – Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: LEANDRO PEDRO VUADEN (árbitro), MARCIA BEZERRA e TIAGO AUGUSTO (assistentes), ALEXANDRE VARGAS (quarto árbitro) e PABLO RAMON (AVAR)