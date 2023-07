Floresta x Remo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (02), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na internet

Floresta e Remo se enfrentam na noite deste domingo (02), às 19h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza – CE, pela 11ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo pela Dazn e Plataforma Nosso Futebol, ambos no streaming.

Os mandantes estão na 19ª posição com 10 pontos e apenas duas vitórias na atual temporada. Já o Remo está apenas dois pontos de distância, com 12 e na 13ª colocação.

Na última rodada, o Floresta perdeu fora de casa para o Brusque por 2 a 0, enquanto o Remo, em casa, empatou em 1 a 1 contra o Figueirense.

No histórico de confronto, somente um jogo aconteceu entre as equipes, com direito a vitória do Remo na última temporada pelo placar de 2 a 0.

Prováveis escalações

Floresta: Zé Carlos; Matheus Rocha, Lucas Oliveira, Eduardo Moreira, Vitão e Bruno Ré; Jô, Roldan e Marllon; Romarinho e Wendel

Remo: Vinicius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin; Anderson Uchôa, Pablo Roberto e Rodriguinho; Pedro Vitor, Muriqui e Claudinei

Desfalques

Floresta

Sem desfalques confirmados.

Remo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?