Florentino Pérez: "Benzema é o melhor centroavante do mundo"

Presidente do Real Madrid descarta reforços para o setor de ataque e comenta sobre estratégia de trazer apenas "futuras estrelas" para os Merengues

Apesar das especulações da imprensa sobre a possibilidade de trazer reforços para o ataque, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, destacou em entrevista à France Football que já possui um jogador de qualidade no elenco antes da partida contra o Ajax, na próxima quarta-feira (13).

"Eu tenho lido e escutado em alguns veículos midiáticos por anos que o Real precisa contratar um atacante, quando a realidade mostra que Karim Benzema é o melhor centroavante do mundo", pontuou o mandatário.

Confira os números de Karim Benzema na temporada atual da Champions League:

Pérez também ressaltou que não pretende fazer grandes investimentos por considerar a qualidade do atual elenco Merengue.

"Insisto que temos o melhor plantel do mundo e os títulos só reforçam esse argumento. Nós não gastaremos só por gastar. O que fazemos, em todo caso, é trazer jovens que podem se tornar estrelas no futuro, como Vinicius Junior e Rodrygo, que foi candidato ao Troféu Kopa. Os atletas do Real Madrid ganharam as últimas três Ballons d'Or. Estamos muito felizes por Luka Modric pelo fato de seu futebol e o que representa ser parte dos nossos valores", considerou Florentino.