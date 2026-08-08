Flick surpreende dupla do Barcelona com decisão de corte

O Barcelona viajou para a cidade italiana de Údine para participar do torneio triangular que será disputado esta noite no estádio "Bluenergy", onde a equipe catalã será uma das participantes da primeira edição da Copa "Friuli-Venezia Giulia", como parte de sua preparação para a nova temporada 2026-2027.

Ausentam-se da lista do técnico Hansi Flick para os confrontos contra o Udinese e o Nottingham Forest o zagueiro uruguaio Ronald Araújo, que está à beira de uma transferência para o Liverpool por empréstimo após negociações rápidas, de acordo com o que noticiou o jornal catalão "Sport".

Araújo, que ficou de fora da Copa do Mundo por causa de lesão, deu continuidade ao seu programa de recuperação e também não participou diante do Birmingham City.

Esperava-se que ele tivesse a oportunidade de jogar em Údine, antes que a proximidade de sua saída rumo a Anfield impedisse isso, com a expectativa do anúncio oficial da negociação nas próximas horas.

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Araújo esteve na manhã de hoje na cidade esportiva Joan Gamper para recolher seus pertences e se despedir dos companheiros de equipe.

Mas ele não foi o único jogador ausente da viagem à Itália, já que também não viajaram Marc Casadó e Roony Bardghji, por decisão do técnico Hansi Flick.

A lista de ausentes carrega uma mensagem clara para Casadó e Bardghji, no sentido de que eles não fazem parte dos planos de Flick para a nova temporada e devem buscar um novo clube durante o restante da janela de transferências de verão.

Reunião dos retoques finais

Deco, diretor esportivo do Barcelona, reuniu-se na manhã de sexta-feira na cidade esportiva Joan Gamper com Cristian Emil, agente de Bardghji, em um encontro durante o qual foram dados os retoques finais na saída do jogador sueco do clube catalão.

O agente do jogador foi visto dentro das instalações do Barcelona e depois deixou o local, enquanto o jornalista italiano Fabrizio Romano revelou que Bardghji não seguirá na equipe.

Também está ausente da viagem do Barcelona a Údine Jofre Torrents, que está próximo de uma transferência para o Ajax de Amsterdã em uma negociação de venda, devendo assinar um contrato de 4 anos com o clube holandês.

O "Sport" mencionou que Bardghji e Casadó não tinham conhecimento da decisão de Flick de cortá-los e deixá-los no Barcelona, já que a decisão veio de forma surpreendente, pouco antes de irem para o aeroporto.

O jornal acrescentou que os jogadores sabiam que não seguiriam no Barça, mas a decisão de cortá-los da lista não era esperada, e nem todos a aceitaram da mesma maneira.