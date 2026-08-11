O treinador alemão Hansi Flick manteve o aproveitamento de elementos do Barcelona Atlètic durante os preparativos da equipe principal, visando o aguardado amistoso contra o Basel, da Suíça, no próximo domingo.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", os treinos da equipe na manhã de terça-feira, na Cidade Esportiva Joan Gamper, contaram com o retorno do zagueiro francês Jules Koundé após o fim de sua participação na Copa do Mundo, quando se juntou ao grupo normalmente, ao mesmo tempo em que Flick manteve a política de recorrer a um grande número de jogadores da equipe reserva para suprir a falta de opções no elenco.

Hamza Abdelkarim confirma sua presença

O que chamou a atenção foi a continuidade da presença do jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim nos treinos da equipe principal pelo segundo dia consecutivo, depois de ter sido um dos apenas quatro jogadores que participaram da sessão de segunda-feira, ao lado dos goleiros Iker Rodríguez e Aron Yaakobishvili e do zagueiro Álvaro Cortés.

A convocação recorrente de Hamza reflete a confiança da comissão técnica em suas capacidades, dando-lhe uma oportunidade real de convívio com o grupo principal antes do início da temporada, diante da ausência de vários nomes titulares.

A sessão de terça-feira reuniu, ao lado de Hamza, Xavi Espart, Ibrima Toncara, Jordi Pesquer, Oriol Guri, Brian Fariñas, Toni Márquez, Jofre Torrents, Guille Fernández e Toni Fernández.

A equipe havia recuperado ontem os serviços de Joan García, Eric García e Anthony Gordon, após terem treinado separadamente no domingo, enquanto o quinteto espanhol Pedri, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal e Ferran Torres ainda segue fora dos treinos coletivos, com a permanência da indefinição sobre o futuro de Torres depois de o Barcelona ter recusado uma proposta inicial do Paris Saint-Germain no valor de 40 milhões de euros.

A equipe deve dar continuidade aos treinos na tarde de hoje para elevar a preparação física, antes de viajar à Suíça para enfrentar o Basel em amistoso no dia 16 de agosto, no estádio St. Jakob-Park.