Andreas Christensen, destaque do Barcelona, sofreu uma lesão no músculo quadríceps da coxa esquerda durante a partida contra o Sevilla, no último sábado, pela sétima rodada de La Liga.

Christensen desfrutava da confiança de seu técnico Hans Flick desde o início da atual temporada, depois de ter renovado seu contrato neste verão por duas temporadas.

O zagueiro central dinamarquês participou de 7 das 8 partidas oficiais que o Barcelona disputou nesta temporada, num total de 492 minutos, tendo começado 5 delas como titular.

O jornal "Sport" informou que o comunicado do Barcelona sobre a lesão de Christensen não especificou o tempo de ausência do jogador, mas todos os indícios apontam que o defensor dinamarquês pode ficar afastado dos gramados por cerca de 6 semanas.

Andreas Christensen ficará de fora da lista da seleção da Dinamarca para disputar 4 partidas na Liga das Nações da UEFA durante a data Fifa.

O defensor dinamarquês também desfalcará o Barcelona em partidas importantes, entre elas os dois jogos da equipe fora de casa pela Liga dos Campeões da Europa diante de Galatasaray e Paris Saint-Germain, além das duas partidas do Campeonato Espanhol contra Real Betis e Real Madrid.

Christensen conseguiu disputar apenas 18 partidas com a camisa do Barcelona na temporada passada, após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um dos treinos no final do mês de dezembro, tendo ficado afastado dos gramados por cerca de 5 meses.

Mas essa não foi a única lesão que ele sofreu desde que se juntou ao Barcelona no verão de 2022, vindo do Chelsea.

Em sua primeira temporada, sofreu uma forte torção em um dos tornozelos, além de uma lesão muscular, totalizando um período de ausência de 67 dias.

Encerrou a temporada 2023-2024 sofrendo com problemas no tendão de Aquiles, que persistiram durante boa parte da temporada seguinte, a ponto de o clube ter se beneficiado de sua lesão para inscrever Dani Olmo na lista do Campeonato Espanhol.

Christensen retornou em janeiro, mas poucos dias depois sofreu uma lesão muscular que o afastou dos gramados por 69 dias, e conseguiu disputar apenas 6 partidas naquela temporada, que foi a primeira dele sob o comando de Flick no banco de reservas do Barcelona.

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