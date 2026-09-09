Flick após a goleada por 5 a 0 na Europa: precisamos melhorar!

Hansi Flick, técnico do Barcelona, expressou satisfação com o desempenho da equipe em sua primeira aparição europeia nesta temporada, embora, como de costume ao exigir melhorias, tenha apontado que "há aspectos que precisam melhorar".

O Barcelona enviou um aviso antecipado aos grandes do Velho Continente ao conquistar uma vitória de gala sobre seu visitante, o holandês Feyenoord, pelo placar de 5 a 1 na noite desta quarta-feira, no estádio Spotify Camp Nou, pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Marcaram os cinco gols: Raphinha (dois gols), Karim Adeyemi, Lamine Yamal e Gabriel Jesus.

Em declarações à rede "Movistar", Flick destacou o clima da equipe e a ética de trabalho, além da importância do gol de Lamine Yamal como capitão.

O técnico explicou: "Há um bom clima na equipe, e estou feliz por Raphinha e Lamine Yamal".

E acrescentou: "Lamine fez uma partida excelente, marcou um gol e foi o capitão da equipe".

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Flick reconhece que a equipe chegou ao seu nível atual graças ao "trabalho árduo e caprichado, e à alta habilidade na posse de bola".

Ainda assim, aponta que "podemos melhorar, e devemos fazê-lo; é isso o que temos que fazer: continuar os treinos com a mesma intensidade e qualidade. E agora precisamos identificar os aspectos que exigem melhora".

Flick concluiu: "Acredito que estamos trabalhando muito bem, e com muito empenho. Temos alta qualidade no trato com a bola. Estou muito feliz com isso".