Hansi Flick, técnico do Barcelona, apareceu na entrevista coletiva que antecede a estreia do time na Liga dos Campeões com um tom confiante, afirmando que a equipe tem condições de conquistar o título, ao mesmo tempo em que enviou mensagens firmes dentro do vestiário.

O sonho da Champions é possível

Flick disse, ao responder a uma pergunta sobre a obsessão do time pelo título europeu: "Todo clube grande sonha com a Liga dos Campeões, porque é o maior título. Temos a qualidade para conquistá-la, mas o caminho ainda é longo e precisamos provar o nosso nível na Europa assim como na La Liga".

Sobre o papel de Rodri em acalmar o grupo jovem, esclareceu: "A questão diz respeito ao time inteiro. Todos assumem a responsabilidade de dar tudo pelo clube todos os dias. Conquistamos quatro vitórias, e isso não é fácil, mas não significa que tudo esteja perfeito".

Mensagem aos jogadores insatisfeitos

O técnico alemão enviou uma mensagem direta aos reservas: "É natural que alguns jogadores estejam insatisfeitos com a sua situação em um time com esta qualidade. Eles precisam provar todos os dias que são os melhores, e manter a positividade e o apoio aos companheiros quando chegar a sua oportunidade. Sou eu quem decide a escalação após um acompanhamento diário com a comissão técnica".

Sobre o ambiente do time em seu terceiro ano, disse: "Vejo alta qualidade, grande união e uma comunicação eficaz entre os jogadores. Precisamos estar unidos e lutar juntos, e é o que acontece agora. O nível dos jogos é um reflexo da qualidade dos treinos".

O terceiro título consecutivo e a defesa dos árbitros

A respeito da conquista da La Liga pela terceira vez consecutiva, Flick afirmou: "Isso também faz parte dos nossos sonhos e objetivos, e será uma grande conquista se conseguirmos".

Flick se recusou a entrar na polêmica da arbitragem e dos casos de simulação dentro da área, dizendo: "Isso não é da minha competência. A qualidade da arbitragem é boa na Espanha e na Europa, e a tarefa deles não é fácil. Precisamos confiar neles e apoiá-los, e eu sempre tento manter a calma".

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Yamal, Gordon e o estilo de jogo

Ele elogiou Lamine Yamal: "Um jogador capaz de decidir partidas sozinho, e que gosta de evoluir dia após dia. Vejo o tamanho da responsabilidade que ele carrega como um dos líderes do time. O mais importante é que continue se divertindo com o futebol, porque quando ele se diverte, está em seu mais alto nível".

Sobre a adaptação do atacante Gordon, esclareceu: "Como atacante, ele quer sempre marcar, desperdiçou algumas chances, mas cria os gols e isso é muito importante. Estou confiante de que os gols virão, e estou feliz com o que ele oferece defensiva e ofensivamente".

E encerrou falando sobre o estilo do time na Champions: "Nós nos adaptamos sempre de acordo com o adversário. Temos a nossa ideia, que foi muito bem-sucedida nos dois últimos anos, e podemos ajustá-la quando for necessário. Nos grandes momentos, precisamos de todos os jogadores em seu melhor nível".

E quanto à disputa da Bola de Ouro?

Sobre a polêmica em torno da Bola de Ouro depois de Luis Enrique e Mourinho reivindicarem o prêmio para os seus jogadores e da declaração de Mbappé de que merece o troféu, e se ele vê o vencedor dentro do Barcelona, Flick respondeu com reservas:

"Claro, temos muitos jogadores excelentes, e ficaria muito feliz se um deles vencesse a Bola de Ouro. Veremos o que vai acontecer".

E acrescentou: "Não é minha função fazer campanha por um jogador em específico, mas vejo que temos uma qualidade enorme".

E concluiu: "Para mim, não se trata apenas da qualidade, mas também do comportamento e da mentalidade que os jogadores demonstram todos os dias. Por isso, sim, tenho no time um número de jogadores capazes de vencer a Bola de Ouro".