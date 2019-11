Flamengo x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico será disputado nesta quarta (13), em duelo antecipado da 34ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Muito próximo de conquistar o título do Brasileirão, o enfrenta o nesta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo antecipado da 34ª rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Vasco DATA Quarta-feira, 13 de novembro LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida rubro-negra pode soltar o grite "é campeão" no domingo / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do Premiere para todo o , na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Após virar sobre o no último fim de semana, o Flamengo abriu dez pontos de vantagem sobre o segundo colocado e pode confirmar o título do Brasileirão já neste domingo, contra o . Para isso, irá precisar não só vencer a equipe gaúcha fora de casa, como também triunfar sobre o Vasco nesta quarta, no Maracanã.

Para o confronto, o técnico Jorge Jesus só conta com uma dúvida: Arrascaeta. Caso ele nãoe steja apto para entrar em campo, o uruguaio será substituído por Vitinho.

Por outro lado, Rafinha, suspenso na última rodada, retorna ao time.

Provável escalação do Flamengo:

VASCO

Vindo também de vitória sobre o por 3 a 0 na última rodada, o Vasco busca encerrar o longo jejum contra o rival.

Para o clássico, Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com o zagueiro Leandro Castan, que cumpre suspensão, enquanto Ricardo ainda é dúvida.

"Acho que é dessa forma que se precisa fazer essa reta final de campeonato. Vamos para um clássico muito importante na sequência e esperamos fazer uma grande partida", disse o goleiro Fernando Miguel.

Com esperanças de entrar no G-6, o Vasco, com 42 pontos, precisa vencer o Fla para seguir na luta pela classificação. Atualmente, aparece na 12ª posição, a sete do .

Provável escalação do Vasco:

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES