Flamengo x Grêmio: Rubro-Negro faz proposta por Pedro e endurece disputa

Equipes reeditam duelo da Libertadores e brigam pelo centroavante da Fiorentina; Flamengo parece mais perto

Habemus centroavante? O tão sonhado atacante de área de Jorge Jesus pode estar mais próximo do . De acordo com o GloboEsporte, o clube carioca apresentou uma proposta oficial de empréstimo por Pedro, ex- , que não vem sendo muito aproveitado na .

Assim, o Flamengo se junta ao Grêmio no rol de interessados em Pedro. Como foi na Libertadores, o clube carioca parece mais próximo de vencer o duelo.

Assustado com os altos valores pretendidos pela Fiorentina para abrir mão do jogador, o fez uma "pausa estratégica" nas negociações. Enquanto isso, o Flamengo está tentando convencer o clube italiano que um empréstimo com valor do passe pré-fixado seria vantajoso para ambas as equipes.

Mesmo caso Pedro chegue, não significa que ele será o substituto de Gabigol: de acordo com Jorge Jesus, os dois jogadores realizam funções diferentes e podem até jogar juntos.

De acordo com o UOL Esporte, ainda, Márcio Giugni, empresário do jogador, viajará para a nesta semana para tentar definir o futuro do centroavante.