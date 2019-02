Flamengo x Fluminense: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Depois do adiamento da rodada, as equipes se enfrentam pela semifinal da Taça Guanabara

Flamengo e Fluminense se enfrentam às 20h30 desta quinta-feira (14) no Maracanã, em jogo único válido pela semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Será um jogo repleto de emoção e homenagens para as dez vítimas no incêndio no CT Ninho do Urubu. Classificado na primeira posição de seu grupo, o Rubro-Negro tem a vantagem do empate neste primeiro Fla-Flu de 2019.

Veja informações da partida!

JOGO Flamengo x Fluminense DATA Quinta-feira, 14 de fevereiro LOCAL Estádio do Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 20h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão d Premiere FC . Aqui na Goal Brasil você também acompanha o tempo real do jogo!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Invicto nesta temporada, o Flamengo não tem grandes ausências. O zagueiro Juan é o único sem condições de jogo. Desta forma, o técnico Abel Braga poderá escalar o que tem de melhor.

Provável escalação: Diego Alves, Pará, Rhodolfo, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Diego e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

FLUMINENSE

Ao contrário do rival, o Fluminense ainda vê alguns de seus jogadores mais importantes no departamento médico. São os casos especialmente de Pedro e Gilberto. João Pedro e Mascarenhas também são desfalques.

Provável escalação: Rodolfo; Ezequiel, Digão, Matheus Ferraz e Marlon; Airton, Bruno Silva (Caio Henrique) e Daniel; Everaldo, Luciano e Yony Gonzalez..