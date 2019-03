Flamengo vence pela primeira vez na altitude da Bolívia

Apesar das condições adversas impostas pela altitude de Oruro, Rubro-Negro venceu o San José por 1 a 0 na estreia da Libertadores

O Flamengo estreou na Copa Libertadores com muitas dúvidas em relação a sua postura em campo. No entanto, apesar dos questionamentos e críticas, a equipe comandada por Abel Braga venceu por 1 a 0 o San José, e alcançou a sua primeira vitória na altitude da Bolívia.

"É muito difícil. Não falamos, mas é muito difícil. Não adianta, todos vão passar pela mesma coisa, mas jogar a 3.700 metros é uma coisa incrível", disse o treinador após o apito final.

Com grande atuação de Diego Alves, que salvou diversas chances criadas pelo adversário, o Rubro-Negro somou os três primeiros pontos na fase de grupos, após uma grande preparação da equipe para o duelo.

Desde janeiro, os atletas tomam medicamentos para aumentar a captação de oxigênio e fazem exercícios respiratórios com aparelhos que estimulam os músculos responsáveis por inspiração. Além do mais, a delegação desembarcou em Oruro apenas seis horas antes do início da partida - justamente para não sentir tanto a altitude. E a preparação deu certo.

Agora, o Flamengo enfrenta a LDU, do Equador, no Maracanã, no dia 13, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Antes, o clássico no sábado (9), diante do Vasco, pela Taça Rio.