Há quanto tempo o Flamengo não perdia para o Vasco?

Cruzmaltino aplicou 3 a 1 no Clássico dos Milhões e interrompe sequência que durava desde cinco anos

Foram quase cinco anos - mais precisamente, quatro anos, 11 meses e 23 dias - sem que o Vasco da Gama soubesse o que é vencer um jogo contra o Flamengo. Mas o jejum chegou ao fim: mesmo recém rebaixado, o Cruzmaltino aplicou 3 a 1 no rival, atual campeão brasileiro, e voltou a comemorar um duelo no Clássico dos Milhões, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro.

Para o lado rubro-negro, foi o fim da maior série invicta diante do rival alvinegro em toda a história, e um tropeço importante pouco antes da estreia na Copa Libertadores da América, na semana seguinte.

Mas há quanto tempo isso não acontecia? Veja a seguir um panorama do jejum mais recente dos vascaínos no dérbi.

Quando havia sido a última vitória do Vasco sobre o Flamengo?

24 de abril de 2016. Esta data havia sido a última vez que o torcedor Cruzmaltino conseguiu comemorar uma vitória sobre o Flamengo até este primeiro clássico da temporada 2021. Na ocasião, a equipe comandada por Jorginho venceu por 2 a 0, com gols de Andrezinho e Riascos, pela semifinal do Campeonato Carioca.

De lá para cá, foram 17 duelos, totalizando nove empates e dez vitórias para o Fla.

Quando foi a última derrota do Flamengo para o Vasco em uma decisão?

Na hora da decisão, porém, o Fla mantem uma certa vantagem histórica no Clássico dos Milhões: o Vasco não consegue vencer o Fla desde 1988, quando triunfou por 3 a 1 no agregado na final daquela edição do Campeonato Carioca.