Flamengo teria que recuperar Diego Costa, que há tempos não é o mesmo

Desde que deixou o Chelsea para voltar para o Atlético de Madrid, atacante diminuiu número de gols e aumentou as lesões

Enquanto ainda não sabe o que o futuro reserva para Gabigol, o vê em Diego Costa, atacante do , uma opção para ter em seu ataque. Segundo noticiado pela Goal , as conversas inclusive já começaram.

Brasileiro naturalizado espanhol, Diego disputou Copas do Mundo pelo país que o adotou e construiu grande parte de sua carreira no futebol europeu. Dentre os clubes mais conhecidos, deixou seu nome marcado nas histórias de Atlético de Madrid e , mas desde que deixou o futebol inglês sua carreira vem sendo marcada por muitas lesões e poucos gols.

A primeira grande temporada de destaque do sergipano foi 2012-13, quando acumulou 20 gols e oito assistências pelo Atleti, participando de forma decisiva também para a histórica conquista de sobre o . No ano seguinte, a evolução foi ainda maior: 36 gols e quatro passes no caminho da conquista espetacular de , além de ter ajudado os Colchoneros a chegar na final daquela Liga dos Campeões.

O desempenho de destaque o levou para o Chelsea no ano seguinte, junto com Filipe Luís. O lateral-esquerdo do Flamengo atuou ao lado do atacante, na e , e foi quem intermediou os primeiros contatos entre o e o hispano-brasileiro.

No futebol inglês Diego Costa seguiu a sua saga de ser amado pelos seus torcedores e odiado pelos adversários. Empilhou gols e conquistou duas vezes a Premier League, além de uma Inglesa. Entretanto, se desentendeu com Antonio Conte, então técnico dos Blues, e viu sua situação no clube ficar insustentável, apesar do carinho do torcedor.

Em 2017-18, o Atlético de Madrid voltou a receber seu ídolo. No entanto, Diego jamais voltou a ser o mesmo. Na sua última campanha pelo Chelsea, o atacante fez 22 gols e deu sete assistências. Além de até hoje não ter conseguido voltar a ter números absolutos tão expressivos, a média também caiu bastante.

Premier League 16-17 (Chelsea): 0.6 gols/jogo, 2.3 finalizações por partida.

La Liga 17-18 (Atleti): 0.2 gols/jogo, 1.2 finalizações por partida

La Liga 18-19: 0.1 gols/jogo, 0.8 finalizações por partida

La Liga 19-29: 0.2 gols/jogo, 1.1 finalizações por partida

Os problemas físicos e lesões que Diego sofreu desde então também ajudam a explicar a sua queda de rendimento. Desde o retorno ao Atleti, o atacante teve problemas no tornozelo, muitas lesões musculares e precisou passar por uma cirurgia no pé que lhe fez perder 13 jogos na temporada passada. Na atual campanha Costa já sofreu com uma lesão na virilha e recentemente precisou operar uma hérnia de disco.

Os principais momentos nesta segunda passagem pelo Atleti acabaram sendo nos jogos de pré-temporada, como os quatro gols marcados nos 7 a 3 sobre o Real Madrid em amistoso realizado em julho, nos .

De qualquer forma, ao longo deste 2019 o Flamengo mostrou grande capacidade para recuperar seus jogadores de lesões e Gabigol também teve uma passagem ruim pela Europa antes de retornar ao futebol brasileiro. Se Diego Costa voltar a ser um pouco do que foi, é capaz de desequilibrar muitos jogos - especialmente aqui no Brasil.