Flamengo terá 'bicho' inédito da Conmebol se vencer o Mundial de Clubes

Presidente da entidade anunciou um bônus como forma de incentivo ao representante da América do Sul

Como forma de incentivo ao futebol sul-americano, o presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, anunciou que, caso o Flamengo seja campeão do Mundial de Clubes, que será disputado no Marrocos, receberá um bônus de US$ 5 milhões (R$ 25,6 milhões na cotação atual), da entidade.

O valor será um adicional, já que a FIFA é a responsável por pagar a premiação do torneio. Na última edição, o Chelsea, que faturou o título diante do Palmeiras, levou um prêmio de US$ 5 milhões. O Alviverde, vice-campeão, ficou com US$ 2,5 milhões.

O Mundial de Clubes começa a ser disputado no dia 1 de fevereiro. O Flamengo estreia na competição no dia 7 e vai encarar o vencedor de Wydad Casablanca e Al Hilal, pela semifinal da competição. A final está marcada para o dia 11 de fevereiro.

Antes do Mundial de Clubes, o Flamengo tem a decisão da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras, no dia 28 de janeiro, em Brasília. O time rubro-negro embarca para o Marrocos no dia 2 de fevereiro.