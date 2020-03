Flamengo tentou atravessar o São Paulo por Daniel Alves, revela dirigente

Em entrevista, um dos dirigentes do Tricolor revelou o interesse do clube carioca

Daniel Alves ou Éverton Ribeiro? Esta é a pergunta que o quase teve que pensar sobre. Em entrevista concecida a ESPN, Alexandre Pássaro, dirigente do , afirmou que o clube venceu a concorrência do todo-poderoso clube carioca para contar com o jogador.

De acordo com Pássaro, um dia antes da oficialização da contratação, o São Paulo se reuniu com Daniel e ouviu do jogador que ele tinha propostas.

Naquela noite, o Flamengo jogaria contra o , pela . Com a classificação do Rubro-Negro, as expectativas da alta cúpula Tricolor eram de Daniel Alves acertaria com o clube carioca.

Mais times

Mesmo assim, o lateral/meio-campista, torcedor do São Paulo desde criança, resolveu assinar com o clube do Morumbi, ainda não classificado para a Libertadores do ano seguinte.

Desde então, se transformou em um dos principais jogadores do clube, protagonista do esquema tático de Fernando Diniz. Neste começo de 2020, vem sendo o grande destaque do Tricolor no sonho do tetra da Libertadores.

Mais artigos abaixo

No entanto, a pergunta continua: e no Flamengo? Será que o craque teria o mesmo protagonismo? Ele conseguiria aumentar ainda mais o nível de jogo da equipe comandada por Jorge Jesus? Onde ele jogaria?

Como não podemos entrar em uma realidade paralela, a pergunta ficará no ar. A única coisa que não há dúvidas é que é sempre bom ter jogadores da qualidade de Daniel Alves no futebol brasileiro, no São Paulo, no Flamengo, no Íbis, seja aonde for.