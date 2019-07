O que dá esperança ao Flamengo para eliminar o Emelec?

Jogo no Maracanã, possíveis retornos de Everton Ribeiro e Arrascaeta... confira os motivos que fazer o torcedor acreditar no sucesso na Libertadores

Esperança é a palavra para o e seus torcedores, antes e durante o jogo desta quarta-feira (31), contra o , que vai decidir o destino do nas oitavas de final da Libertadores. No duelo de ida, no , os cariocas perderam por 2 a 0. Sem jamais ter revertido uma desvantagem por dois gols na competição continental, a equipe treinada por Jorge Jesus precisará entregar uma noite histórica dentro do Maracanã para manter o seu maior sonho vivo.

Além da desvantagem pela derrota na ida, o Flamengo vem sofrendo com vários desfalques. Ribeiro, Arrascaeta, Vitinho, Diego, Rodrigo Caio e Lincoln sofreram recentemente com lesões. Dentre eles, somente os dois primeiros têm chances de entrar em campo nesta quarta-feira, sendo a escalação de a mais provável.

As lesões sofridas no elenco

Jogador Status Lesão Previsão de retorno Arrascaeta Titular (muscular) vs Emelec Everton Ribeiro Titular Osso do pé vs Emelec Vitinho Reserva Joelho Daqui a 6 semanas Diego Titular Fratura no tornozelo 5 meses Lincoln Reserva Coxa (muscular) ? Rodrigo Caio Titular Coxa (muscular) ?

Everton Ribeiro e Arrascaeta

Poder contar com Everton Ribeiro e Arrascaeta é a primeira esperança dos rubro-negros contra a equipe equatoriana. O primeiro, camisa 7, fez três gols nesta campanha continental e é o artilheiro do Fla nesta Libertadores; já o segundo, maior contratação na história do clube, costuma fazer sempre a diferença quando entra em campo. Nos últimos dias, eles treinaram normalmente e deram sinais de que podem ser utilizados.

A nova leva de contratações

Outro motivo que dá confiança foi o desempenho apresentado, na vitória por 3 a 2 sobre o , pela 12ª rodada do Brasileirão, por três novos contratados: o zagueiro Pablo Marí fez boa estreia, e deixou o Maracanã como líder em interceptações [4], o meio-campista Gerson decidiu com gol – o seu primeiro – e Rafinha, lateral-direito, participou dos lances dos três tentos rubro-negros.

A dupla de ataque

E se é gol que o Flamengo precisa, os rubro-negros têm, hoje, a melhor referência possível: Gabigol já soma 20 tentos em seu nome, se colocando como maior goleador do futebol brasileiro no ano. O camisa 9 também é o máximo goleador no Brasileirão [9 gols], seguido justamente por Bruno Henrique [6 tentos], seu companheiro de ataque.

Apesar de ter que reverter uma desvantagem difícil, o Flamengo tem mais time, terá sua torcida ao lado e ainda conta, apesar dos desfalques, com um dos melhores times do continente. É por isso que, em sua entrevista coletiva nesta terça (30), Rafinha não titubeou ao dizer: "Amanhã não é nem um milagre, nossa equipe é boa (...) Tenho certeza que a história vai ser completamente outra, o torcedor pode acreditar. Estamos vindo como uma final mesmo, a gente sabe o que precisa fazer".