Flamengo tentou Miranda, mas zagueiro deseja seguir na Europa

Jogador da Seleção Brasileira não pretende voltar ao Brasil por enquanto e ainda tem mercado no Velho Continente apesar da idade

O Flamengo estabeleceu a meta de reforçar o time de forma pontual, com atletas que cheguem para assumir as responsabilidades entre os titulares. De olho em nomes de peso, o Rubro-Negro tentou a contratação do zagueiro Miranda, que atualmente defende a Inter de Milão.

A ideia era colocar no bolo com Gabigol, outro nome de peso que vem negociando com o clube para reforçar o time em 2019. No entanto, ouviu do zagueiro da Seleção Brasileira que não é o momento de voltar ao Brasil.

Muito se especulou a respeito do salário do jogador que é alto, mas o maior motivo, no entanto, para as conversas não avançaram, foi a falta de vontade do jogador em retornar. Ele entende que tem mercado na Europa e, pelo menos por enquanto, deseja ficar por lá.

Aos 34 anos, Miranda é um dos homens de confiança na Seleção Brasileira de Tite, ele vê bem próximo o término de contrato com a Inter de Milão, mas já desperta o interesse de outros clubes do Velho Continente. O último a se manifestar com a intenção de contar com o zagueiro foi o Galatasaray, da Turquia.