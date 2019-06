Flamengo tenta contratar Pedro do Fluminense, mas Tricolor recusa proposta

Atacante Tricolor interessa ao Rubro-Negro, mas o clube das Laranjeiras deve fazer jogo duro

O fez uma proposta para contratar Pedro do . O clube das Laranjeiras recusou a oferta feita pelo centroavante. Conforme noticiado pelo Lance! e apurado pela Goal , o tenta fazer uma proposta que 'seduza' o Tricolor que passa por vários problemas financeiros como atraso de pagamento dos jogadores.

Pedro tem multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões) e seu contrato vai até 2021. A ideia do Fluminense é não negociar o atacante com o rival, mas esperar uma proposta vinda da Europa para poder vender o atleta. Uma boa venda pode ajudar o Tricolor a acertar suas contas e isso é algo que a diretoria do sabe que é uma prioridade.

Pedro tem 50% dos seus direitos vinculados ao Fluminense, enquanto os outros 50% pertencem ao Artsul. A ideia do Flamengo é adquirir pelo menos 50% dos direitos do jogador, e deixar uma quantia para o Fluminense com a intenção de vender Pedro para a Europa no futuro, fazendo com que o Flu também ganhe com a negociação.

Pedro tem passagem pela base do Flamengo e inclusive ainda tem bastante contato com os jogadores do clube rival. A vontade do jogador pode ser importante nesse momento. Além disso, o plano de carreira apresentado pelo Flamengo pode ajudar a convencer o atacante. O Fla oferece um salário três vezes maior do que Pedro ganha atualmente no Flu.

Vale lembrar que a menos de um mês o famoso advogado que livrou o Fluminense do rebaixamento em 2013, Mario Bittencourt assumiu a presidência do clube e já chega com essa questão sobre um dos mais importantes jogadores do time carioca para resolver.