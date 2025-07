Flamengo sub-20 x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do amistoso

Realizando parte de sua pré-temporada no Rio de Janeiro, o clube alemão enfrenta os Garotos do Ninho nesta sexta-feira (18)

O Flamengo sub-20 recebe o Bayer Leverkusen nesta sexta-feira (18), às 14h30 (horário de Brasília), em amistoso internacional no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. O jogo terá transmissão ao vivo da CazéTV, via YouTube e Prime Video, da ESPN, na TV fechada, do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora, e da Flamengo TV (clique aqui e confira a programação diária).

Fazendo parte da preparação para a temporada europeia de 2025/26 na capital fluminense, o Bayer Leverkusen realiza a "Esquenta Bayer 04 Brazil Tour 2025", sendo o primeiro clube da Bundesliga a escolher o Brasil como destino de aquecimento para a próxima campanha.

Erik ten Hag, novo comandante do Leverkusen e ex-Manchester United, terá seu primeiro desafio à frente da equipe contra os Garotos do Ninho. A delegação alemã embarcou para o Rio de Janeiro nesta segunda-feira (14) e, ao longo da semana, treinou no Ninho do Urubu, centro de treinamento da equipe profissional do Flamengo, embora o amistoso seja disputado na Gávea, onde treina e joga o time sub-20.

A garotada do Fla, que conta com nomes frequentes na equipe principal, como Matheus Gonçalves, Lorran e Shola, venceu o Atlético-MG por 4 a 2 pelo Brasileirão da categoria nesta segunda-feira e promete jogo duro contra os alemães.

Esta será a primeira vez que o Bayer Leverkusen enfrentará o sub-20 do Flamengo na história. No entanto, em 1988, os times principais se enfrentaram na final da Kirin Cup, torneio disputado em Tóquio, no Japão, e os brasileiros saíram vitoriosos por 1 a 0. O gol do título foi marcado por Zico.

Prováveis escalações

Flamengo sub-20: Lucas Furtado; Daniel Sales, Iago Teodoro, Joao Souza e Gusttavo Souza; Fabiano, Guilherme Gomes e Joshua; Matheus Gonçalves, Pedro Leão e Lorran. Técnico: Bruno Pivetti.

Bayer Leverkusen: Hradecky; Arthur, Tapsoba, Quansah, Hincapié e Grimaldo; Palacios, Andrich, Xhaka e Hofmann; Schick. Técnico: Erik ten Hag.

Desfalques

Flamengo sub-20

Sem desfalques confirmados.

Bayer Leverkusen

Sem desfalques confirmados.

Quando é?