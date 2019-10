Flamengo sofre contra o CSA: desta vez o show foi da torcida

O torcedor voltou a lotar o Maracanã, sendo que desta vez estipulou um recorde em 2019

Quatro dias após os 5 a 0 sobre o , que ficou na memória e já está na história do e de seu torcedor, o entrou em campo com o que tinha de melhor para enfrentar o em duelo válido pela 28ª rodada do Brasileirão.

Dentre os titulares que estiveram em campo na goleada sobre o time gaúcho, resultado que garantiu vaga na final da Libertadores, somente o zagueiro Pablo Marí não foi escalado por Jorge Jesus. Apenas porque estava suspenso.

Mas apesar do gol marcado por Arrascaeta logo aos 9 minutos, a vitória por 1 a 0 do Flamengo contra o time que hoje está na zona de rebaixamento não foi nada fácil. Na realidade, finalizado o duelo a sensação era de havia sido um dos jogos mais difíceis desde a chegada de Jorge Jesus.

E realmente foi.

O CSA obrigou Diego Alves a fazer grandes defesas e deixou o campo de cabeça erguida: desde a chegada de JJ do Fla, nenhuma equipe levou tanto perigo ao Rubro-Negro em jogos de Brasileirão dentro do Maracanã.

Os alagoanos finalizaram quatro vezes ao alvo, número que ganha relevância maior já que o time da casa havia feito apenas um gol – número abaixo de sua excelente média de dois por partida sob o comando do técnico português.

Ou seja: é justo falar que esta foi a vez que o Flamengo mais correu risco de não vencer dentro do Maracanã desde que arrancou em velocidade inalcançável para se colocar como melhor time do . A ironia é que foi contra um dos piores times segundo a tabela de classificação.

“Falta de concentração nossa. Erros bobos nossos. A gente procura vencer, mas nem sempre a gente vai conseguir dar show”, disse Willian Arão ao Premiere FC após o jogo, reconhecendo a falta de concentração dias após um dos maiores jogos já feitos pelo Flamengo.

Mas se não houve show dentro do gramado, o espetáculo foi garantido nas cadeiras do Maracanã: o público pagante de 65.649 estipulou o recorde no futebol brasileiro em 2019.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 67 pontos e segue com dez de vantagem em relação ao .