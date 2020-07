Flamengo, soberano no Campeonato Carioca: veja os números

Time da Gávea é o maior campeão do torneio estadual e registrou o melhor ataque da edição 2020

O venceu o por 1 a 0 no jogo de volta da finalíssima do 2020 e conquistou o título de campeão estadual. Com a taça assegurada e levantada por Jorge Jesus, que pode estar de saída do Mengão, o se consolidou como o soberano no Rio de Janeiro.

O favoritismo e a superioridade de qualidade do elenco flamenguista já eram amplamente reconhecidos inclusive pelos rivais. Em um jogo de baixa qualidade e alta tensão, o Fla conseguiu segurar o ímpeto do e saiu campeão mais uma vez.

Maior campeão

" target="_blank">A taça conquistada nessa quarta (15) foi o 36º título carioca do Flamengo. O título confirmou o lugar mais alto no pódio dentre os maiores do Rio de Janeiro.

Mais times

O rival desta noite, Fluminense tem 31 títulos cariocas, enquanto o tem 24, o conquistou o torneio 21 vezes e o América-RJ foi campeão sete vezes.

Elenco mais caro em 2020

O elenco do Flamengo é o mais caro do . De acordo com o site Transfermarkt, o plantel do Rubro-Negro está avaliado em R$ 740 milhões. Isso quer dizer que o valor do Fla é mais de três vezes maior do que o segundo colocado do Rio de Janeiro nesse quesito.

O Fluminense tem o elenco avaliado em cerca de R$ 232 milhões, o da Gama está avaliado em R$ 202 milhões, enquanto o Botafogo, dentre os quatro grandes, está em último, com o plantel valendo R$ 134 milhões.

Melhor ataque em 2020

Com 34 gols, o Flamengo tem o melhor ataque disparado da competição, seguido pelo Fluminense com 27 e pela , que marcou 22 tentos.

Mais vitórias em 2020

Com 14 vitórias, contando com a final, o Rubro-Negro é a equipe que mais venceu no Carioca 2020.

Números gerais do Carioca 2020

O Carioca 2020 contou com 107 partidas e 253 gols marcados. Portanto, em média, saíram 2.36 gols por jogo.