Flamengo separa sucesso financeiro do pagamento às vítimas do Ninho: “Importante dissociar”

O clube carioca ainda considera negociar alguns valores da indenização, mas garantiu que não irá aumentar a oferta feita

Em pronunciamento à Fla TV, o presidente do , Rodolfo Landim, esteve ao lado de outros dirigentes rubro-negros para buscar esclarecer questões relativas ao pagamento das vítimas envolvidas no incêndio ocorrido no CT Ninho do Urubu, em 2019, que terminou com a morte de dez crianças que jogavam na base do clube.

Ao lado de Rodolfo Landim, estiveram o vice geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, e o CEO do clube, Reinaldo Belotti. E a mensagem foi clara: o Flamengo não irá aumentar a oferta de indenização, embora esteja aberto a negociações.

“Esse valor que nós oferecemos, três famílias e meia aceitaram. Não podemos tratar a tragédia de uma forma para uma família e de outra forma para outra família. O nosso valor oferecido, que nós consideramos satisfatório, e três famílias e meia também consideraram, é a nossa oferta. A gente tem um limite”, afirmou Landim.

Vale destacar que o Flamengo impôs uma multa no valor de R$ 500 mil para as famílias que revelarem os valores que foram acordados.

Uma das perguntas feitas a Landim foi sobre o sucesso financeiro do Flamengo nos últimos anos, especialmente 2019, na comparação com a indisposição para aumentar as ofertas. Nos últimos dias, o clube voltou a quebrar o recorde de maior compra na história do futebol brasileiro ao gastar 17 milhões de euros para contratar Gabigol em definitivo. O mandatário disse que uma questão não tem nada a ver com a outra.

“São processos totalmente distintos. Um, em relação aos danos que a gente causou às famílias, e o outro é o resultado econômico do clube. Então, por exemplo, se o clube tivesse tido um resultado esportivo ruim, um resultado econômico e financeiro ruim também, tivesse dado prejuízo, por acaso o clube não teria mais responsabilidade para pagar essas famílias? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa”.

“Completamente diferente. É importante a gente dissociar as duas coisas. O Flamengo tem responsabilidade sobre a indenização dessas famílias, e ela é para ser estabelecida em cima de critérios que são os critérios que a gente está avaliando para este caso específico”.