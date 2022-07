Flamengo se reúne com agente para fechar contratação de Vidal

Jogador de 35 anos deixou a Inter de Milão e deve se acertar com o Flamengo ainda neste domingo (3), após reunião com a diretoria

A diretoria do Flamengo se reunirá com o estafe de Arturo Vidal neste domingo (3) a fim de acertar a contratação do jogador. Há otimismo por parte do clube para que o negócio tenha um desfecho positivo, como soube a GOAL. O jornalista Benjamin Back publicou a informação anteriormente.

O jogador de 35 anos fez uma pedida à diretoria do clube e escutou uma resposta positiva. A contratação deve ser definida ainda neste fim de semana. O agente André Cury é o responsável por intermediar o negócio no mercado da bola.

O chileno deixou a Internazionale de Milão ao fim da temporada europeia e deve assinar com o clube rubro-negro em breve. A sua contratação aconteceria por 18 meses, conforme apurado pela reportagem. O salário do atleta é parecido com o de Gabigol, que recebe cerca de R$ 1,5 milhão por mês.

Arturo Vidal ainda teve uma oferta oficial do Boca Juniors no mercado da bola. A diretoria do clube argentino, contudo, não apresentou uma proposta convincente. O jogador preferiu se acertar com o Flamengo nesta janela de transferências.

Arturo Vidal atuou em 41 partidas da Inter de Milão nesta temporada, com 1.376 minutos em campo. No período, fez dois gols e se responsabilizou por quatro assistências.