Flamengo se incomoda com reclamações do Palmeiras e reprova arbitragem contra o Athletico

Diretoria rubro-negra cobra medidas mais duras contra postura do clube paulista

Nas vésperas do duelo entre Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Carioca, a diretoria rubro-negra se sentiu incomodada com a postura do clube paulista em relação as duras reclamações da arbitragens diante da CBF. Os cariocas também desaprovaram a atuação de Flávio Rodrigues de Souza, que apitou o jogo contra Athletico-PR, pela Copa do Brasil.

O Flamengo entende que o Palmeiras está fazendo uma pressão desnecessária na comissão de arbitragem e teme os problemas futuros que isso podem causar. Por conta disso, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, fez questão de falar com a imprensa na última quinta-feira (6), no Ninho do Urubu, e expor a insatisfação do clube.



“Com certeza estamos acompanhando. Num primeiro momento ele não se refere ao Flamengo. É uma queixa do Palmeiras com a CBF. A CBF foi dura na resposta, o Palmeiras foi mais duro ainda no que passou para a imprensa. O que não pode acontecer é que se tenha uma pressão dessa em cima da comissão de arbitragem falando que o "sistema não interessa o Palmeiras ser campeão duas vezes"... O Flamengo foi campeão duas vezes há pouco. É muito preocupante”.

O protesto da torcida do Palmeiras na sede da CBF também desagradou a diretoria rubro-negra, que tratou o tema como algo “absurdo” neste momento. Segundo soube a GOAL, nos bastidores, o Flamengo demonstrou insatisfação e cobrou medidas para que este tipo de situação não se repita.

Apesar de demonstrar apoio a comissão de arbitragem, o Flamengo ficou bem insatisfeito com o apito na partida diante do Athletico, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. A diretoria entende que Erick Pulgar sofreu falta de Vitor Roque no lance que originou do adversário, que faltas foram invertidas além do árbitro ter amarrado o jogo.

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado (8), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta (12), o rubro-negro carioca encara o Athletico, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.