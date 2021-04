Flamengo se aproxima de patrocínio para a manga da camisa de jogo

Rubro-Negro tem conversas avançadas com empresa de transportes e espera ok do jurídico para sacramentar negócio

O Flamengo está próximo de acertar mais um patrocinío para a temporada 2021. Trata-se da Itapemerim, empresa brasileira do ramo de transporte rodoviário, que recentemente entrou também para o ramo da aviação. As negociações estão avançando e algumas questões contratuais estão em análise no departamento jurídicio do clube.

Segundo apuração da Goal, inicialmente, a ideia é ter a Itapemerim estampando as mangas da camisa de jogo por R$ 12 milhões por ano. Na última semana, o Flamengo acertou com a MOSS, fintech que vende créditos de carbono em plataformas on-line e reverte os recursos para projetos de preservação da Amazônia. A empresa vai desembolsar R$ 3,6 milhões de reais à vista por um contrato até dezembro deste ano.

Além disso, o Flamengo está próximo de anunciar um novo parceiro que estampará a marca no calção de jogo. Segundo apuração da Goal, os valores giram em torno de R$ 5 milhões de reais. Desde o final de fevereiro, quando a parceria com a MRV foi encerrada, o time rubro-negro tem quatro espaços vazios no uniforme. Se tudo caminhar dentro do esperado, em algumas semanas, apenas a parte superior das costas estará vaga.