Novo patrocinador do Flamengo estampará marca no meião, mas garante: "o digital é o que nos atrai"

Empresa de crédito de carbono pagará ao clube R$ 3,5 milhões de reais por um acordo até dezembro de 2021

O Flamengo acertou um novo acordo de patrocínio. Trata-se da MOSS, a maior empresa de crédito de carbono do mundo vai estampar o meião do rubro-negro até dezembro de 2021, num acordo que gerará R$ 3,5 milhões de reais aos cofres do clube da Gávea.

Apesar de fazer parte do uniforme, segundo Luis Felipe Adaime, CEO da empresa, o que mais motivou a MOSS nesta parceria com o Flamengo foi o impacto que o clube tem no âmbito digital.

"O marketing esportivo mudou. O digital é o que nos atrai. O Flamengo teve em fevereiro o maior número de interações em mídias sociais do mundo, passou e muito o Barcelona e é ali que está o potencial. É legal estar no meião? É. Mas se não estivesse no meião também... porque o que interesse é o acesso e a difusão dessa comunicidade imensa que é a comunidade do Flamengo".

Empolgado com a parceria, Luis Felipe ressaltou que a MOSS é uma empresa digital e vislumbra importantes ações com o Flamengo, como a tecnologia NFT, que vem fazendo muito sucesso nos Estados Unidos.

"NFTs, não sei o pessoal já viu mas são os colecionáveis digitais que é você colocar uma arte, no caso de um time, você pode pegar os maiores gols do Zico, Romário ou do Gabigol, colocar o vídeo e fazer algo personalizado de um token e leiloar isso digitalmente. A NBA levantou 205 milhões de dólares esse ano com esse negócio. Aqui no Brasil ninguém fez ainda, a gente chegou para o Flamengo e falou 'vamos fazer NFT, vamos surfar essa onda'. A gente tem esse lado digital muito forte. Do nosso lado, estamos conversando com o clube, da gente montar as NFTs, de diversos níveis para você ter um token só seu, do gol do Gabigol, na final da Libertadores, sei lá, dá para fazer coisas fantásticas".

O Flamengo, que já firmou contrato com a MOSS, aguarda apenas a aprovação do conselho do clube para oficializar a parceria.