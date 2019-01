Flamengo se aproxima de acordo para repatriar Jorge

Sem espaço no Porto, lateral que pertence ao Monaco caminha para fechar empréstimo até junho de 2020 com o Rubro-Negro

O Flamengo avançou nas últimas horas na negociação para repatriar Jorge. O Blog Ora Bolas apurou que o Rubro-Negro está definindo os detalhes finais do acordo com o Monaco para assegurar o empréstimo do lateral-esquerdo que atualmente está cedido ao Porto. O contrato será válido até junho de 2020.

Do lado do clube português, com quem o ex-flamenguista tem vínculo até junho de 2019, já há um sinal positivo. Os dragões aceitam a rescisão imediata, sobretudo porque contrataram recentemente um jogador da mesma posição: Wilson Manafá, ex-Portimonense, que, aliás, já ganhou a vaga de reserva do titular absoluto Alex Telles.

Pouco aproveitado em Portugal, tendo feito apenas cinco jogos oficiais (dois pelo time B), Jorge, de 22 anos, está há meses na mira do Flamengo, que, vale lembrar, também chegou entrar na disputar com o Corinthians por Guilherme Arana, do Sevilla.