Flamengo x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (15), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino; veja como acompanhar na TV

Flamengo e São Paulo se enfrentam na noite desta segunda-feira (15), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 11ª rodada do Brasileirão feminino sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois de estrear com derrota para o Santos por 3 a 0 no Campeonato Brasileiro, o Flamengo embalou nove vitórias consecutivas no torneio e está na liderança com 27 pontos, enquanto o São Paulo, com 15, vem de derrota para o rival Corinthians por 3 a 0.

Prováveis escalações

Flamengo feminino: Bárbara; Monalisa, Daiane, Agustina e Jucinara; Thaisa, Cris, Darlene e Duda; Giovanna e Sole Jaimes. Técnico: Luís Andrade.

São Paulo feminino: Carlinha; Fernanda Palermo, Pardal, Ana Alice, Mimi, Dani Silva, Maressa, Vivian, Micaelly, Rafa Travalão e Ariel. Técnico: Thiago Viana.

Desfalques

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?