O que diz o VAR sobre pênalti não marcado em Flamengo x Santos?

André Luiz Freitas Castro (árbitro de campo) e Adriano Milczvski (VAR) consideraram normal lance que causou polêmica

Após anunciar o afastamento dos árbitros da vitória do Flamengo sobre o Santos por 3 a 2, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na manhã desta quarta-feira (26), o áudio do VAR no lance que gerou revolta nos santistas.

Jogadores do time paulista reclamaram de um possível pênalti, em lance já nos minutos finais da primeira etapa, quando Matheuzinho derrubou Camacho o árbitro mandou o lance seguir e no contra-ataque o Rubro-Negro abriu o marcador.

Na conversa divulgada entre o árbitro André Luiz de Freitas Castro e o árbitro de vídeo Adriano Milczvski, a dupla viu o lance como uma “trombada” normal entre os jogadores.

“A perna já está parada. O pé para do lado e ele tropeça. Não chega a atingir. Não vejo impacto algum. Como ele vira, ele tromba com o defensor. Lance normal” falou o árbitro de vídeo, em trecho da conversa.

Em protesto, o Santos impediu que jogadores e membros da comissão técnica passassem pela zona mista e sala de entrevista coletiva e divulgou uma carta aberta onde fez reclamações contra a Comissão de Arbitragem.

Um dos pedidos foi o afastamento dos árbitros envolvidos na partida, sem deixar de cobrar atitudes do presidente da entidade, Wilson Seneme.

A partida terminou com vitória do Flamengo, com um Maracanã lotado, que incentivou o time antes do embarque para Guayaquil, onde o time disputa a decisão da Libertadores no sábado.

Já o Santos, que ainda sonha com uma vaga na competição continental em 2023, ficou mais longe da disputa após a segunda derrota consecutiva.